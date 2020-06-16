2020-06-16T08:35:12+03:00
Дом. Семья

Маленького котенка выкинули из окна многожтажки на шоссе Революций в Санкт-Петербурге

Петербуржцы ищут свидетелей зверского происшествия [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Истощенного котенка выбросили из окна многоэтажки в ПетербургеИстощенного котенка выбросили из окна многоэтажки в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге местная жительница разыскивает свидетелей, которые видели, кто выкинул котенка из окна. ЧП произошло вечером в понедельник, 15 июня 2020 года. Женщина опубликовала в социальной сети пост, в котором рассказала, что кто-то выбросил животное из дома на шоссе Революций в истощенном состоянии.

- На шоссе Революций, дом 9, из каких-то окон сверху был выброшен котенок. По звуку, его ударили пару раз об подоконник и скинули вниз. Звук был мягкий и глухой, - рассказала женщина.

Петербуржцы ищут свидетелей этого происшествия Фото: Скриншот сайта

Петербуржцы ищут свидетелей этого происшествияФото: Скриншот сайта

Черный пушистик был в истощенном и обезвоженном состоянии, по словам женщины, в крайне запущенном. Пока животное еще дышало, петербурженка перенесла его в тень и позвонила в полиции. Сейчас она ищут свидетелей, которые видели, из какого окна выпал малыш.

- Всех людей подобных, кто такое вытворяет с животными в психиатрию насильно, чтобы овощами были, хотя нет... желаю им бумеранга. Да будет возмездие вселенной, - разъярились петербуржцы в социальных сетях.

На данный момент в поисках человека, который совершил такое с животным, успехов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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