2020-06-16T08:47:10+03:00
Общество

В СИЗО и колониях Санкт-Петербурга и области возобновили посылки и передачи

С 22 июня будут разрешены свидания родственников с заключенными
Лилия КОЗЛОВА
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Передачи и свидания с родными возобновятся в СИЗО и колониях Петербурга и ЛенобластиПередачи и свидания с родными возобновятся в СИЗО и колониях Петербурга и ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
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В местах заключения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области со вторника, 16 июня 2020 года, возобновляются посылки и передачи. Ранее они были отменены в СИЗО и колониях УФСИН из-за сложной эпидемиологической обстановки.

- С 16 июня возобновляется возможность принимать посылки и передачи от родственников для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, - сообщили в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во всех учреждениях, для обеспечения безопасности сотрудников и заключенных, продолжат действовать режимно-ограничительные требования, введенные из-за пандемии коронавируса.

Также в УФСИН планируют поэтапно снимать внутренние ограничения при положительной динамике ситуации. Вероятно, с 22 июня во всех учреждениях заключения будут возобновлены краткосрочные свидания и работа следственных кабинетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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