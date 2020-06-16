Коронавирус в Карелии: Последние новости на 16 июня 2020 года
"КП-Петербург" продолжает рассказывать о ситуации по коронавирусу в Карелии. Последние новости на 16 июня 2020 года печальные: за сутки было выявлено 38 новых случаев заражения COVID-19 и произошло две смерти от пневмонии.
- 38 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 18 человек, в Муезерском районе (поселок Лендеры) – 4 человека, в Суоярвском районе (поселок Лоймола) – 3 человека, в Беломорске – 5 человек, в Сегеже – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Сортавальском районе (поселок Пуйккола) – 1 человек, в Кондопожском районе (село Янишполе) – 1 человек, в Кемском районе – 2 человека (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС), - рассказали в оперативном штабе по инфекции.
Также еще у одного работника АО «ВАД», где ранее была обнаружена вспышка, выявлен коронавирус. Всего в Карелии за все время заразились 869 человек.
Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске - 11, в Сегеже - 3, в Сортавале - 2, в Лахденпохье - 1, в Питкяранте - 1, в Беломорске – 3. За все время вылечившихся 328 пациентов.
От пневмонии скончались женщина 76 лет и 74-летний мужчина. У обоих были патологии сердечно-сосудистых систем. Прижизненные тесты на COVID-19 - отрицательные.
ИСТОЧНИК KP.RU