2020-06-16T09:22:00+03:00
Происшествия

Уволенный мужчина угрожал застрелить из ружья работодателя из-за невыплаченной зарплаты в Санкт-Петербурге

Обиженный работник требовал выдать ему 70 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Уволенный мужчина угрожал ружьем работодателю из-за невыплаченной зарплаты в Санкт-ПетербургеУволенный мужчина угрожал ружьем работодателю из-за невыплаченной зарплаты в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге уволенный работник решил радикально разобраться с работодателем, чтобы тот выплатил ему зарплату. Днем в понедельник, 15 июня 2020 года, 52-летний житель Мурманской области вломился в офис бывшего места работы, и направил на экс-начальника дуло ружья.

- Из сообщение на номер 112 следовало, что в 15:00 часов мужчина вошел в офис, расположенный в доме 3/2 на Кронштадтской улице с обрезом двуствольного охотничьего ружья 16-го калибра и потебовал выдать ему 70 тысяч рублей за ранее выполненные работы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Через 16 минут наряд полиции и ГИБДД был уже на месте и оперативно обезоружили и задержали мужчину.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания, а также возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда.

Известно, что задержанный ранее судим, сейчас под надзором не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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