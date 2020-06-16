Цифровые маркировки появятся на всех сигаретах, лекарствах и обуви в Санкт-Петербурге с 1 июля

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге с 1 июля 2020 года на все лекарства, сигареты и обувь будут нанесены цифровые маркировки. Это означает, что товары этой категории не смогут быть в продаже без специального кода. Цель системы в том, чтобы убрать поддельную продукцию с прилавков магазинов и аптек.

- Каждому товару будет присвоен индивидуальный код, своеобразный цифровой паспорт. Он наносится на упаковку еще на заводе и позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. Любой покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав, и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место, - в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

Разработчики уверяют, что обмануть код не получится, так как он уникален для каждого товара и защищен специальной криптографической меткой. То есть, перебить срок годности не удастся. А есть лекарство числится за больницей, перепродать его из-под полы втридорога не смогут. Контрафакт просто не пройдет.

ИСТОЧНИК KP.RU