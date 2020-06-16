2020-06-16T09:34:05+03:00
Общество

Цифровые маркировки появятся на всех сигаретах, лекарствах и обуви в Санкт-Петербурге с 1 июля

Товары из этих категорий нельзя будет продавать без специального кода
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
С 1 июля в Санкт-Петербурге все лекарства, обувь и сигареты будут отмечены цифровой маркировкойС 1 июля в Санкт-Петербурге все лекарства, обувь и сигареты будут отмечены цифровой маркировкойФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге с 1 июля 2020 года на все лекарства, сигареты и обувь будут нанесены цифровые маркировки. Это означает, что товары этой категории не смогут быть в продаже без специального кода. Цель системы в том, чтобы убрать поддельную продукцию с прилавков магазинов и аптек.

- Каждому товару будет присвоен индивидуальный код, своеобразный цифровой паспорт. Он наносится на упаковку еще на заводе и позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. Любой покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав, и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место, - в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

Разработчики уверяют, что обмануть код не получится, так как он уникален для каждого товара и защищен специальной криптографической меткой. То есть, перебить срок годности не удастся. А есть лекарство числится за больницей, перепродать его из-под полы втридорога не смогут. Контрафакт просто не пройдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КАД встал в жесткую пробку в Санкт-Петербурге утром 16 июня
Цифровые маркировки появятся на всех сигаретах, лекарствах и обуви в Санкт-Петербурге с 1 июля
Уволенный мужчина угрожал застрелить из ружья работодателя из-за невыплаченной зарплаты в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии: Последние новости на 16 июня 2020 года
В СИЗО и колониях Санкт-Петербурга и области возобновили посылки и передачи
Маленького котенка выкинули из окна многожтажки на шоссе Революций в Санкт-Петербурге
Дефицит велосипедов может возникнуть в Санкт-Петербурге
Грозовые дожди освежат жару в Санкт-Петербурге 16 июня 2020 года
Малыш-непоседа выкинул свои игрушки с балкона многоэтажки в Кудрово
Коронавирус не помешал оказать помощь 30 тысячам онкобольных в Санкт-Петербурге
Суд оштрафовал организатора массовой сходки стритрейсеров в Галерном проезде
Осужденные в СИЗО Санкт-Петербурга приняли участие в акции «Окна России»
Пьяный петербуржец с лопатой разгромил восемь припаркованных автомобилей
Смольный опубликовал услуги МФЦ, на которые не действуют ограничения по COVID-19
Ученые из НИИ гриппа назвали сроки второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге
Умер ветеран Великой Отечественной войны и журналист Александр Девель
Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге могут перенести из-за коронавируса
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на улице Кораблестроителей