КАД встал в жесткую пробку в Санкт-Петербурге утром 16 июня

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:43:13+03:00

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Утро в Санкт-Петербурге началось не с кофе, а пробок. С 8 часов утра вторника, 16 июня 2020 года, автомобилисты стоят на севере Кольцевой автодороги. Там затор начал образовываться еще с 7 утра и в час пик вовсе растянулся на 6,5 километров.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внешняя сторона, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Длина пробки — 6,5 километров, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Но не только на кольцевой стоят автомобилисты. В душных пробках с 8 утра стоят машины на Мурманском шоссе, которая тоже оказалась самой длинной за последнюю неделю. Затруднено движение от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой. Можно потерять минимум полчаса времени.

Московское шоссе в сторону центра и вовсе сковала 10-балльная пробка. В остальном по городу свобода на дорогах оценивается в 3 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU