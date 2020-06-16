2020-06-16T10:13:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 20 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Еще 68 петербуржцев вернулись домой из-за границы 15 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Более 20 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние суткиБолее 20 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжают проводить мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, а также его выявлению. Так, по данным Смольного от 16 июня 2020 года, за последние сутки более 20 тысяч человек были обследованы на COVID-19. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге 20284 человека сдали тест на коронавирус, - рассказали в администрации города.

На данный момент под медицинским наблюдением все еще находятся 3024 человека. Из них 29 - в обсерваторе, 805 - на самоизоляции, 2190 – после контакта с зараженными.

На номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило за сутки более 1,3 тысячи звонков. На 112 – 348 обращений.

За последние сутки о прибытии в Петербург из-за границы сообщили 68 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 155 обращений, в полицию - 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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