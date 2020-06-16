16 Июнь 2020 2020-06-16T11:10:35+03:00

В Петербурге увеличилось число зараженных коронавирусом на 16 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о числе зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года [график]

Изменить размер текста: A A

За последние сутки в России зафиксировано 8248 новых случаев заражения COVID-19. Из них число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 234 человека. Последние данные по обстановке с пандемией в городе рассказали в оперативном штабе.

- За последние сутки в Петербурге было выявлено еще 234 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболевание было официально подтверждено у 21047 местных жителей, - сообщил оперативный штаб по COVID-19.

График заражения коронавирусом в Петербурге на 16 июняФото: Павел РОМАНОВ

Надо отметить, что постепенно количество зараженных каждый день снижается. Число выздоровевших наоборот растет. За последние сутки в Петербурге выписаны после болезни 232 пациента. В общей сложности выздоровели уже 9971 человек.

Также подтвердились данные о новых жертвах коронавируса. На 16 июня еще 54 человека скончались инфекции. Всего за время эпидемии в Петербурге зафиксировано 689 летальных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU