Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 234 человека
За последние сутки в России зафиксировано 8248 новых случаев заражения COVID-19. Из них число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 234 человека. Последние данные по обстановке с пандемией в городе рассказали в оперативном штабе.
- За последние сутки в Петербурге было выявлено еще 234 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболевание было официально подтверждено у 21047 местных жителей, - сообщил оперативный штаб по COVID-19.
График заражения коронавирусом в Петербурге на 16 июняФото: Павел РОМАНОВ
Надо отметить, что постепенно количество зараженных каждый день снижается. Число выздоровевших наоборот растет. За последние сутки в Петербурге выписаны после болезни 232 пациента. В общей сложности выздоровели уже 9971 человек.
Также подтвердились данные о новых жертвах коронавируса. На 16 июня еще 54 человека скончались инфекции. Всего за время эпидемии в Петербурге зафиксировано 689 летальных случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»