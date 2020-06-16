2020-06-16T10:42:03+03:00
Происшествия

Кресты и иконы пытались вывезти из Пулково в Европу

Контрабанду пресекла таможня
Петр КИБЕР
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Из Пулково пытались отправить кресты и иконы в Европу. Фото: СЗТУИз Пулково пытались отправить кресты и иконы в Европу. Фото: СЗТУ
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Православные кресты и иконы пытались вывезти из России через петербургский аэропорт Пулково. Почтовое отправление с ценностями в посылке заметили таможенники. Они пресекли вывоз достояния за рубеж и завели ело по контрабанде.

- Пулковская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях по факту перемещения в международном почтовом отправлении семи предметов религиозного культа, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Известно, что посылку в Европу отправлял житель Санкт-Петербурга. Экспертиза подтвердила, что все семь крестов и икон являются культурными ценностями, вывоз которых запрещен.

Шесть предметов выполнены в технике меднолитой пластики. Такое литье, по мнению специалистов, появилось в русском церковном искусстве в домонгольскую эпоху и пережило второе рождение в начале XVIII века.

Самым древним предметом оказался средневековый нательный крест. Эксперты его отнесли к XII-XV векам.

Отправлявшему посылку петербуржцу грозит штраф в 2500 рублей и конфискация ценностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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