2020-06-16T10:46:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 54 человека

Мы собрали все последние новости об умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 54 человека умерли от коронавируса в Петербурге на 16 июняЕще 54 человека умерли от коронавируса в Петербурге на 16 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Число зараженных каждые сутки в России держится на уровне 8-9 тысяч человек, а вот количество подтвержденных летальных случаев немного увеличивается. Так, в стране подтверждено еще 193 смерти. Из них, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 54 человека.

- За последние сутки в Петербурге подтвердили еще 54 летальных случая от коронавируса. Так, за все время пандемии в городе от COVID-19 скончались 689 человек, - сообщили в оперативном штабе по инфекции.

Число смертей увеличивается, как ранее поясняли в комитете здравоохранению, из-за оптимизации системы подсчета летальных случаев. Подробности об умерших пациентах комитет сообщит позже.

Так, с начала пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен более чем у 21 тысячи человек, из них 9971 пациентов выздоровели. На данный момент болеют 10387 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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