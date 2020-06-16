Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 54 человека
Число зараженных каждые сутки в России держится на уровне 8-9 тысяч человек, а вот количество подтвержденных летальных случаев немного увеличивается. Так, в стране подтверждено еще 193 смерти. Из них, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 54 человека.
- За последние сутки в Петербурге подтвердили еще 54 летальных случая от коронавируса. Так, за все время пандемии в городе от COVID-19 скончались 689 человек, - сообщили в оперативном штабе по инфекции.
Число смертей увеличивается, как ранее поясняли в комитете здравоохранению, из-за оптимизации системы подсчета летальных случаев. Подробности об умерших пациентах комитет сообщит позже.
Так, с начала пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен более чем у 21 тысячи человек, из них 9971 пациентов выздоровели. На данный момент болеют 10387 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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