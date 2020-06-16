Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 16 июня 2020 года: заболели сразу 70 человек, один умер
Общероссийский оперативный штаб опубликовал свежую статистику по инфекции COVID-19, также стали известны последние новости по ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 16 июня 2020 года.
- По состоянию на 10:35 16 июня в Ленинградской области зафиксированы еще 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперштаб.
Как поясняли в правительстве Ленобласти, резкий рост числа заболевших вызван вспышкой коронавируса в Лужском психоневрологическом диспансере. Накануне там выявили 19 зараженных.
Общее количество заболевших с начала пандемии составило 3696 человек. Из этого числа 2796 пациентов вылечились. За сутки врачи выписали 91 ранее больного.
Также увеличилось и количество умерших. От коронавируса скончался еще один человек, всего по причине COVID-19 скончались 24 жителя Ленобласти.
В активной фазе болезни остаются 876 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU