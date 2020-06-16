Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 16 июня 2020 года: заболели сразу 70 человек, один умер

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:59:28+03:00

Еще 70 человек заболели коронавирусом в Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости по ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 16 июня 2020 года

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Общероссийский оперативный штаб опубликовал свежую статистику по инфекции COVID-19, также стали известны последние новости по ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 16 июня 2020 года.

- По состоянию на 10:35 16 июня в Ленинградской области зафиксированы еще 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперштаб.

Как поясняли в правительстве Ленобласти, резкий рост числа заболевших вызван вспышкой коронавируса в Лужском психоневрологическом диспансере. Накануне там выявили 19 зараженных.

Общее количество заболевших с начала пандемии составило 3696 человек. Из этого числа 2796 пациентов вылечились. За сутки врачи выписали 91 ранее больного.

Также увеличилось и количество умерших. От коронавируса скончался еще один человек, всего по причине COVID-19 скончались 24 жителя Ленобласти.

В активной фазе болезни остаются 876 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU