2020-06-16T11:09:25+03:00
Происшествия

На видео попал мужчина, угрожавший обрезом ружья бывшему коллеге в Санкт-Петербурге

Бывший работник требовал выплатить ему зарплату [видео]
Поделиться:
Мужчина выбивал старый долг из коллеги с помощью ружьяМужчина выбивал старый долг из коллеги с помощью ружьяФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который пришел к бывшему работодателю и требовал с него зарплату, угрожая обрезом охотничьего ружья. После задержания полиция допросила подозреваемого и сняла его на видео.

- 15 июня около 16.00 в полицию Кировского района поступило сообщение об инциденте, произошедшем у офиса компании по улице Кронштадтской. В офис зашел мужчина с предметом, похожим на обрез ружья. На место оперативно были направлены полицейские вневедомственной охраны, которые обезоружили 52-летнего мужчину, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Полицейским мужчина пояснил, что был уволен еще в сентябре 2019 года и пришел в офис из-за того, что один из менеджеров указанной фирмы в течение долгого времени не возвращал ему одолженные денежные средства, и таким решительным методом мужчина решил закрыть вопрос долга.

Мужчина, угрожавший ружьем из-за долга в Петербурге, попал на видео.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Труп парня выловили из Молочного озера в Выборге
Рекордно жаркий день ожидается в Санкт-Петербурге 16 июня 2020 года
Молодую медсестру из Ленэкспо накажут за расстегнутую молнию на костюме
В детском саду в Ленобласти, где у ребенка нашли коронавирус, закрыли все дежурные группы
Комздрав рассказал о новых 54 жертвах коронавируса в Санкт-Петербурге
Новая торговая сеть Green появится в Санкт-Петербурге летом 2020 года
Пьяный водитель «Дэу Матиз» наехал на гаишника на Садовой улице
Появились фотографии с места, где нашли расчлененный труп мужчины с женской грудью в Ленинградской области
После нахождения расчлененного трупа трансгендера завели дело об убийстве
Ученые рассказали, когда придет вторая волна коронавируса в Санкт-Петербург
На видео попал мужчина, угрожавший обрезом ружья бывшему коллеге в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 16 июня 2020 года: заболели сразу 70 человек, один умер
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 54 человека
Кресты и иконы пытались вывезти из Пулково в Европу
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 234 человека
Расчлененный труп мужчины с женской грудью выловили из реки в Ленинградской области