На видео попал мужчина, угрожавший обрезом ружья бывшему коллеге в Санкт-Петербурге

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:09:25+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который пришел к бывшему работодателю и требовал с него зарплату, угрожая обрезом охотничьего ружья. После задержания полиция допросила подозреваемого и сняла его на видео.

- 15 июня около 16.00 в полицию Кировского района поступило сообщение об инциденте, произошедшем у офиса компании по улице Кронштадтской. В офис зашел мужчина с предметом, похожим на обрез ружья. На место оперативно были направлены полицейские вневедомственной охраны, которые обезоружили 52-летнего мужчину, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Полицейским мужчина пояснил, что был уволен еще в сентябре 2019 года и пришел в офис из-за того, что один из менеджеров указанной фирмы в течение долгого времени не возвращал ему одолженные денежные средства, и таким решительным методом мужчина решил закрыть вопрос долга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785164" frameborder="0"></iframe> Мужчина, угрожавший ружьем из-за долга в Петербурге, попал на видео.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU