Ученые рассказали, когда придет вторая волна коронавируса в Санкт-Петербург

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:41:39+03:00

Специалисты отмечают, что надо готовиться к худшему

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Постепенно Санкт-Петербург начинает послаблять ограничения введенные с эпидемией. Однако в городе ожидается вторая волна коронавируса. В понедельник, 15 июня 2020 года, исполняющий обязанности директора петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал в эфире «Телеканала Санкт-Петербург» о том, что новую вспышку стоит ожидать осенью.

- Нам нужно готовиться к худшему. Именно поэтому мы разрабатываем вакцины и ищем новые препараты противовирусные, - подчеркнул эксперт.

Лиознов отмечает, что новую волну эпидемии в Северной столице надо ждать осенью 2020 года. Это связано с тем, что осенне-зимний период традиционно увеличивается количество заболевших вирусными инфекциями, поэтому диагностика COVID-19 будет вызывать определенные сложности.

Специалист считает, что очень важно провести в стране широкую вакцинацию от гриппа среди всех возрастных групп. Обязательно привиты должны быть дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU