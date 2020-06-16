Пьяный водитель «Дэу Матиз» наехал на гаишника на Садовой улице

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:09:37+03:00

За наезд на гаишников водитель "Матиза" получил полтора года условно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении водителя микролитражки «Дэу Матиз», который в апреле 2020 года, катаясь пьяным за рулем, наехал на инспектора ГИБДД. Это произошло в тот момент, когда гаишник пытался достать нарушителя из машины.

- Суд установил: в ночь на 4 апреля, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у дома 26 по Садовой улице, отказался покинуть транспортное средство, и, на почве личного неприязненного отношения, совершил наезд на инспекторов ГИБДД, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В материалах суда отмечается, что нарушитель своими действиями причинил потерпевшим физическую боль, а также «нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества».

Сам водитель вскоре был задержан и арестован до суда. Сегодня, на заседании, он вину признал. В итоге петербуржцу дали 1,5 года условно и освободили в зале суда.

Кроме этого он лишится прав и заплатит приличный штраф за езду в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU