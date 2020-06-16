Новая торговая сеть Green появится в Санкт-Петербурге летом 2020 года

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:25:36+03:00

Продуктовые магазины появятся в помещениях, где раньше располагался Spar

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В Санкт-Петербурге летом 200 года появится новая торговая сеть супермаркетов. Магазины Green откроются в помещениях, где раньше располагался Spar. Инвестором выступит казахская группа компаний, в которую входят дистрибуторский бизнес и ритейлер Optima.

- Сеть уже арендовала помещения Spar на Чкаловском проспекте, Комендантском, Ленинском и улице Оптиков. В магазинах будут продаваться продукты среднего ценового сегмента, а также кулинария собственного производства, - пишет «Коммерсантъ».

Все магазины площадью около 2 тысяч квадратных метров. Также компания планирует открыть гипермаркет площадью в 8,5 «квадратов».

До конца года в Петербурге планируется открыть до 10-15 магазинов, а также в перспективе выйти на рынок других регионов России.

Эксперты предполагают, что выручка у новых магазинов, появившихся на месте прогоревших Spar будет на 30-40 процентов ниже, чем у предыдущих хозяев в лучшие времена.

ИСТОЧНИК KP.RU