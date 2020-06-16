В детском саду в Ленобласти, где у ребенка нашли коронавирус, закрыли все дежурные группы
Во Всеволожском районе в Кудрово у одного из воспитанников детского сада выявили новую коронавирусную инфекцию. По информации комздрава, семья мальчика недавно вернулась с отдыха в Сочи и, вероятнее всего, малыш подцепил заразу именно там.
- В детском саду, где у ребенка обнаружили новую инфекцию, закрыты все дежурные группы, - добавили в комитете по здравоохранению Ленинградской области. - И это уже не первый случай заражения коронавирусной инфекцией у детей в нашем регионе.
Чтобы прояснить ситуацию и узнать подробную информацию о случившемся мы направили запрос в Роспотребназор 47 региона.
По последним данным на 16 июня 2020 года, в Ленинградской области зафиксировано 3 696 случаев COVID-19. Сегодня выявлено еще 70 новых заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU