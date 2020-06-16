2020-06-16T13:02:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Комздрав рассказал о новых 54 жертвах коронавируса в Санкт-Петербурге

У всех умерших были множественные хронические заболевания, осложнившие болезнь
Лилия КОЗЛОВА
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Комздрав рассказал о 54 новых жертвах корнавируса в ПетербургеКомздрав рассказал о 54 новых жертвах корнавируса в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года стало известно еще о 54 новых подтвержденных смертях от коронавирусной инфекции. По данным комитета здравоохранения, 15 из них были внесены в статистику на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 39 на основе медицинских свидетельств о смерти.

- Среди новых подтвержденных смертельных случаев - 30 мужчин от 45 до 92 лет, 24 женщины от 53 до 95 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19, - сообщили в комитете по здравоохранению города на Неве.

Разумеется, не обошлось без хронических заболеваний у пациентов, которые осложнили течение коронавируса. Среди них – кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, пиелонефрит, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, онкологические заболевания.

Так, на данный момент с начала пандемии в Петербурге насчитывается 689 жертв коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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