Рекордно жаркий день ожидается в Санкт-Петербурге 16 июня 2020 года

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:48:41+03:00

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В Санкт-Петербурге ожидается температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, вторник 16 июня 2020 года станет самым жарким за последние 40 лет наблюдения за погодой. Поэтому, горожанам, которые отправляются гулять, рекомендуется прихватить с собой бутылку холодной воды и надеть шорты и юбки.

- Сегодня будет самое теплое 16 июня за 40 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет плюс 27 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы, - сообщили в сервисе «Яндекс».

При этом по ощущениям в Петербурге будет еще жарче, как на 30 градусов. Влажность воздуха пониженная – 62 процентов. Возможно, из-за этого на улице будет не особо душно.

На 12:45 в Санкт-Петербурге воздух уже прогрелся до 27 градусов. При этом почти нет ветра, всего 1 метр в секунду, с редкими порывами максимум до 4 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU