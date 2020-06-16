Труп парня выловили из Молочного озера в Выборге

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:14:27+03:00

17-летний подросток отдыхал с друзьями в воды и утонул во время купания

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В Ленинградской области подросток утонул, когда купался вместе с друзьями. В ночь на понедельник, 15 июня, в полицию Выборгского района поступило сообщение от молодого человека, который сообщил, что его друг ушел купаться и не вышел из воды. Возможно, утонул. Позже мать мальчика попросила объявить сына в розыск.

- Свидетели пояснили, что 17-летний парень отдыхал с друзьями на берегу озера Молочное в поселке Возрождение. Ребята выпивали. Около десяти часов вечера подросток зашел в воду. После этого его никто не видел, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На месте, где отдыхали ребята, полиция обнаружила его одежду: джинсовые шорты, футболку, кроссовки и мобильный телефон.

К делу подключили водолазов, которые в 10:43 часов утра обнаружили тело мальчика на дне озера.

ИСТОЧНИК KP.RU