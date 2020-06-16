Труп парня выловили из Молочного озера в Выборге
В Ленинградской области подросток утонул, когда купался вместе с друзьями. В ночь на понедельник, 15 июня, в полицию Выборгского района поступило сообщение от молодого человека, который сообщил, что его друг ушел купаться и не вышел из воды. Возможно, утонул. Позже мать мальчика попросила объявить сына в розыск.
- Свидетели пояснили, что 17-летний парень отдыхал с друзьями на берегу озера Молочное в поселке Возрождение. Ребята выпивали. Около десяти часов вечера подросток зашел в воду. После этого его никто не видел, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
На месте, где отдыхали ребята, полиция обнаружила его одежду: джинсовые шорты, футболку, кроссовки и мобильный телефон.
К делу подключили водолазов, которые в 10:43 часов утра обнаружили тело мальчика на дне озера.
ИСТОЧНИК KP.RU