Петербургские врачи спасли трех малышей с тяжелой формой гемофилии

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:39:29+03:00

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В Санкт-Петербурге врачи ГБУЗ «Городской центр по лечению больных гемофилией» помогли троим маленьким пациентам с тяжелой формой гемофилии А – редкого нарушения свертываемости крови. Малышам от 1 до 10 лет, страдающим заболеванием, применили инновационную терапию, которая вводится подкожно. Спустя восемь месяцев у детей не наблюдается ни одного кровотечения, хотя раньше были до 10 раз в год.

- Далеко не всем пациентам с гемофилией А подходит терапия препаратами фактора свертывания, которые вводятся внутривенно. В отдельных случаях может развиваться лекарственная непереносимость, часто не удается предотвратить кровотечения. А каждое кровотечение означает ухудшение здоровья. Так, из-за кровоизлияний в суставы или гемартрозов существует риск инвалидизации уже в раннем возрасте, — прокомментировала Татьяна Андреева, заведующая Городским центром по лечению больных гемофилией.

Также она добавила, что врачам удалось взять под контроль заболевание в самой тяжелой стадии.

Деньги на приобретение новой терапии были выделены из бюджета Петербурга. В будущем году этот метод планируют использовать по всей России. Он поможет больным получить шанс на полноценную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU