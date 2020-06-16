Рост цен на автомобили ожидается в Санкт-Петербурге

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:04:45+03:00

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В Санкт-Петербурге ожидается скачок цен на иностранные автомобили, которые производятся в городе. По прогнозу доцента кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидата социологических наук Дарьи Щербаковой, аж на 5-10 процентов. Об этом она рассказала во вторник, 16 июня 2020 года.

- Машины, завезенные после падения курса рубля уже, пусть и незначительно, подорожали. На новые автомобили, произведенные в Петербурге, скорее всего в ближайшей перспективе мы также увидим рост стоимости не менее, чем на 5-10 процентов, – заявила кандидат социологических наук.

При этом Щербакова отмечает, что «коронавирусный простой» не будет способствовать снижению цен, так как местные автоконцерты выпустили в текущем апреле всего 4,1 тысяч авто из легкого сегмента, что на 89 процентов апреля прошлого года.

Напомним, доля производства легковых автомобилей заводами Северной столицы в России составляет 23,5 процентов. В настоящий момент в регионе работают компании Toyota, Nissan и Hyundai.

ИСТОЧНИК KP.RU