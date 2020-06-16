2020-06-16T14:15:33+03:00
Общество

Град и гроза в середине дня накроют Ленинградскую область 16 июня 2020 года

МЧС предупредили местных жителей о надвигающемся ливне
Лилия КОЗЛОВА
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Град и гроза надвигается на Ленобласть днем во вторникГрад и гроза надвигается на Ленобласть днем во вторникФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области ожидаются мощные ливни. По предупреждению МЧС с 14 до 16 часов во вторник, 16 июня 2020 года, пройдет гроза с сильным ветром и даже градом. Поэтому местным жителям советуется быть осторожными.

- Согласно штормовому предупреждению, начиная с 14-16 часов, местами ожидается град, а также грозы, ливни, при грозах кратковременное усиление ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в МЧС 47-го региона.

Однако знойную жару это никуда не уберет. Температура во второй половине дня поднимется. На востоке области и вовсе ожидается до 30 градусов жары.

В ближайшие три для синоптики также прогнозируют, что температура воздуха будет подниматься выше 30 градусов. При этом по области будут гулять грозы, хоть немного освежающие землю.

Напомним, что в Петербурге погода установила рекорд. Сегодня стало самое жаркое 16 июня за последние 40 лет. Температура поднялась до 27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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