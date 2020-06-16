2020-06-16T14:16:00+03:00
Происшествия

В Ленобласти пьяная мать легла спать и насмерть придавила ребенка

Трагедия произошла в городе Сланцы
Петр КИБЕР
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В Сланцах пьяная мать во сне насмерть задавила ребенка.В Сланцах пьяная мать во сне насмерть задавила ребенка.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственное управление Следкома России по Ленинградской области завело уголовное дело в отношении 26-летней матери, которая ночью насмерть придавила своего новорожденного ребенка.

- По версии следствия, жительница города Сланцы в состоянии алкогольного опьянения уложила полуторамесячного ребенка спать с собой на одну кровать и уснула, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

В ночи женщина не заметила, как всем телом навалилась на младенца и придавила его, из-за чего ребенок погиб. Приехавшие на вызов медики лишь констатировали смерть малыша. Позднее о трагедии узнали и правоохранительные органы.

Сейчас в отношении матери заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ей грозит до двух лет лишения свободы, однако суд может ограничиться и исправительными или принудительными работами на тот же двухлетний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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