Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбирать клубнику

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:32:52+03:00

Аромат у нее должен быть «ягодным»

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В Санкт-Петербурге лето, а значит, начался сезон клубники. Своя на дачах у горожан пока не выросла, зато с лотков ягоду продают повсеместно. Как правильно выбирать и покупать клубнику, петербуржцам рассказало местное управление Роспотребнадзора.

- Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить, -сообщает пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, у хорошей клубники ягоды будут сухие, без признаков гниения. Поверхность – блестящая, гладкая и упругая. Цвет однородный, насыщенный. Листики «чашечки» должны быть ягоду зеленые, без признаков увядания. Аромат у правильной клубники - насыщенный, ягодный.

И, конечно же, не стоит покупать полежавшие блеклые и «потекшие» ягоды с признаками гниения или побитости.

Перед употреблением клубнику необходимо хорошо промыть под струей прохладной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU