Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбирать клубнику
В Санкт-Петербурге лето, а значит, начался сезон клубники. Своя на дачах у горожан пока не выросла, зато с лотков ягоду продают повсеместно. Как правильно выбирать и покупать клубнику, петербуржцам рассказало местное управление Роспотребнадзора.
- Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить, -сообщает пресс-служба ведомства.
По словам специалистов, у хорошей клубники ягоды будут сухие, без признаков гниения. Поверхность – блестящая, гладкая и упругая. Цвет однородный, насыщенный. Листики «чашечки» должны быть ягоду зеленые, без признаков увядания. Аромат у правильной клубники - насыщенный, ягодный.
И, конечно же, не стоит покупать полежавшие блеклые и «потекшие» ягоды с признаками гниения или побитости.
Перед употреблением клубнику необходимо хорошо промыть под струей прохладной воды.
ИСТОЧНИК KP.RU