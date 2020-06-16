2020-06-16T15:04:45+03:00
Происшествия

19-летний парень поджег полицейский УАЗ из-за уснувших на дороге пьяных друзей

Житель Архангельской области уже имеет судимость за кражу
Петр КИБЕР
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Обиженный житель Архангельской области едва не спалил полицейский УАЗик. Фото: СУ СК по АО и НАООбиженный житель Архангельской области едва не спалил полицейский УАЗик. Фото: СУ СК по АО и НАО
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Еще одно уголовное дело в свою «копилку» может положить 19-летний житель Архангельской области, который пытался сжечь полицейский УАЗик. Причиной всему стала неприязнь к стражам порядка, которые пытались вразумить заснувшую посреди дороги пьяную компанию.

- По версии следствия, ночью 7 июня 2020 года в поселке Кизема подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к полицейскому автомобилю, облил его бензином из канистры и поджег, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Машину удалось быстро потушить, а самого поджигателя оперативно задержать. На допросе он объяснил, что пошел на преступление после того, как днем вмешался разбирательство, которое проводили полицейские с местными жителями, уснувшими в автомобиле на проезжей части.

Молодой житель Киземы обиделся на то, что стражи порядка , якобы, грубо ему ответили. Ранее неоднократно судимый парень затаил на полицейских обиду и решил отомстить, спалив патрульный УАЗ.

Теперь хулигану грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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