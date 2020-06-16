19-летний парень поджег полицейский УАЗ из-за уснувших на дороге пьяных друзей
Еще одно уголовное дело в свою «копилку» может положить 19-летний житель Архангельской области, который пытался сжечь полицейский УАЗик. Причиной всему стала неприязнь к стражам порядка, которые пытались вразумить заснувшую посреди дороги пьяную компанию.
- По версии следствия, ночью 7 июня 2020 года в поселке Кизема подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к полицейскому автомобилю, облил его бензином из канистры и поджег, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Машину удалось быстро потушить, а самого поджигателя оперативно задержать. На допросе он объяснил, что пошел на преступление после того, как днем вмешался разбирательство, которое проводили полицейские с местными жителями, уснувшими в автомобиле на проезжей части.
Молодой житель Киземы обиделся на то, что стражи порядка , якобы, грубо ему ответили. Ранее неоднократно судимый парень затаил на полицейских обиду и решил отомстить, спалив патрульный УАЗ.
Теперь хулигану грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU