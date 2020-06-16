2020-06-16T15:41:29+03:00
Общество

Врач НИИ Джанелидзе рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды

По словам медика с многолетним стажем, это очень опасная и коварная болезнь
Петр КИБЕР
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Отличить коронавирус от гриппа бывает очень непросто.Отличить коронавирус от гриппа бывает очень непросто.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Врач-реаниматолог НИИ скорой помощи имени Джанелидзе рассказал петербуржцам, как распознать коронавирус, отличить его от привычных простуды или гриппа, и не пропустить обострение в домашних условиях.

- Заболевание начинается с температуры 38, потом неделю 37,3 и память о гриппе подсказывает, что все вроде хорошо. А через неделю на 7-8-е сутки пневмонии происходит вспышка и человек может сгореть за 2-3 дня, - рассказал газете «Петербургский дневник» специалист.

И если грипп идет по нисходящей без рецидивов: «К вечеру высокая температура, очень плохо. Завтра – уже 38, послезавтра – 37,5, потом слабость, но на третий день отпустило», то коронавирус коварен и развивается в организме медленно.

Заболевший COVID-19 человек чувствует некое облегчение, думает, что все прошло и идет на работу, в магазин, заражая всех вокруг. При гриппе такого ослабления болезни не бывает.

- Неделю сидите дома, четыре раза в день измеряйте температуру, проверяйте ощущения запаха, вкуса (при коронавирусе они теряются - прим.ред.), - уверен медик и советует при малейших сомнениях вызывать врача, ведь лечение коронавируса должно проводиться комплексно и, главное, вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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