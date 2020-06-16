2020-06-16T15:59:00+03:00
Общество

Работа наземного транспорта изменится в дни репетиций и проведения Парада Победы в Санкт-Петербурге

Движение по Невскому и Адмиралтейскому проспектам будет закрыто 18, 20 и 24 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Движение транспорта изменится на Невском проспекте во время репетиций и парада ПобедыДвижение транспорта изменится на Невском проспекте во время репетиций и парада ПобедыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге вовсю идет подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую отметят 24 июня 2020 года. В связи с этим, на время репетиций, а также во время самого парада, в городе будет перекрыто движение по Невскому и Адмиралтейскому проспектам. Работа наземного транспорта также изменится.

- 18 июня с 15 до 20 часов, 20 июня с 8 до 13 часов и в день парада 24 июня с 8 до 13 часов будет изменено движение транспорта по Невскому проспекту от Дворцовой площади до Садовой улицы и на Адмиралтейском проспекте, - сообщили в комитете по транспорту.

Так изменения претерпят маршруты автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22. По окончанию репетиций и пара движение будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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