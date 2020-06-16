Избирательные участки начали работу в Ленинградской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:09:07+03:00

Проголосовать 1 июля можно будет как на участке, так и дома

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В Ленинградской области во вторник, 16 июня 2020 года, уже начали работать избирательные участки. В регионе открылись сразу 991 комиссий в разных районах. Сейчас там ведется активная подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июня 2020 года.

- Любой житель региона может подать заявление для голосования по месту нахождения или на дому. Заявление о желании проголосовать по месту нахождения может быть подано в любой участковой комиссии с 16 до 21 июня до 14 часов с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00, - сообщили в администрации Ленинградской области.

Заявления также принимаются в многофункциональных центрах, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на портале Госуслуг.

Чтобы проголосовать дома, можно подать заявление самостоятельно или при помощи родственников или сотрудников соцслужбы, устно или письменно в участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 16 июня до 17.00 1 июля. Голосование на дому по заявлению гражданина может проводиться с 25 по 30 июня, а также в день голосования – 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU