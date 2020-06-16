Водолазы-добровольцы будут искать пропавшего в Кингисеппе школьника

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:11:26+03:00

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Добровольцы из числа водолазов поисковой группы «ДобротворецЪ» готовы выехать в Ленинградскую область, чтобы присоединиться к поискам пропавшего в субботу 13-летнего школьника. Пока подростка своими силами ищут небезразличные жители Кингисеппа.

- Внимание! Ребенок! Поиск. Работы запланированы с 18 по 20 июня. Сбор в Кингисеппе на реке Луга, - говорится в объявлении, размещенном в соцсетях водолазной группы.

Увы, но привлечение водолазов к поискам говорит лишь о том, что шансов найти ребенка живым практически не осталось. В задачах у поисковиков будет стоять обследование акватории реки Луги в месте пропажи подростка и ниже по течению.

Известно, что ученик местной школы пошел купаться с приятелями на Лугу в субботу днем. По словам очевидцев, мальчика затянуло в водоворот, и с этого момента его никто не видел. Люди вызвали спасателей, однако экстренные поиски ни к чему не привели.

На место пропажи едут добровольцы. Фото: vk.com/divers.dobrotvorec

ИСТОЧНИК KP.RU