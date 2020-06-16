Автопробег в честь медиков пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня 2020 года

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:27:10+03:00

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В Санкт-Петербурге 21 июня 2020 года в полдень стартует автомобильный пробег, который приурочен ко Дню медицинского работника. Таким образом волонтеры города решили поздравить врачей, санитаров, медсестер и других сотрудников Северной столицы.

- Врачи стали настоящими героями нашего времени. Ежедневно они спасают тысячи жизней, сталкиваясь с пандемией один на один. Мы, волонтеры, благодарим врачей за их колоссальный труд и отдачу своему делу. Данная акция – это возможность поблагодарить их еще раз и привлечь внимание общественности к героизму врачей, - сказал Георгий Борисов, руководитель Центра городских волонтеров.

Старт автопробега будет дан в 12 часов от временного госпиталя в «Ленэкспо», далее автомобили проедут у Покровской больницы, Мариинской больницы и завершат в 14:20 у больницы имени Боткина.

Волонтеры поздравят медицинских работников посредством записанных обращений от известных личностей. В больницах добровольцы вручат подготовленные наборы медицинским работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU