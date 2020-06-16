Медведица Хаарчаана устроила охоту на видеокамеру в Ленинградском зоопарке

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:39:47+03:00

Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка устроила охоту на видеокамеру в своем бассейне Фото: принтскрин видео.

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В Ленинградском зоопарке знаменитая белая медведица Хаарчаана так соскучилась по вниманию посетителей, что устроила охоту на видеокамеру, на которую ее снимают работники. В понедельник, 15 июня 2020 года, на официальной странице в социальной сети зоосада появилось видео, на котором животное практически хватает лапой вездесущий «глаз», следящий за ней.

- Делимся с вами новыми прыжками Хаарчааны. Оператор и камера в порядке, не волнуйтесь, - подписали видео сотрудники зоопарка.

На кадрах медведицу видно очень близко. Особенно ее огромные лапы, которые норовят схватить камеру. Судя по всему, эти кадры снимались с помощью летающего дрона.

- К зрителям привыкла, не хватает внимания. И почему жениха у нее нет? – поинтересовалась в комментариях одна из петербурженок.

В зоопарке отметили, что поиск партнера для Хаарчааны не простой вопрос. Однако они им уже занимаются.

На данный момент Ленинградский зоопарк закрыт из-за карантина. Однако власти планируют открыть его до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU