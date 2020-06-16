Испытания теплосетей пройдут 17 июня в трех районах Санкт-Петербурга
Очередные испытания коммунальных сетей пройдут днем 17 июня в трех частях Санкт-Петербурга. Проверять трубы с горячей водой на прочность будут в Адмиралтейском, Центральном и Московском районах.
- В зону испытаний Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Гороховая, Малая Морская, Миллионная, Невский проспект, Дворцовая площадь, - сообщает пресс-служба «Теплосети».
В Московском районе проверят тепловые сети, проходящие по улицам: Кубинская (нечетная сторона от Благодатной улицы до Митрофаньевского шоссе), Митрофаньевское шоссе (нечетная сторона).
Список Адмиралтейского района покрывает практически всю его площадь.
Петербуржцев просят быть внимательными и не приближаться к месту возможных прорывов. При этом вода в трубах во время испытаний не буде горячее 40 градусов Цельсия.
В «Теплосети» отмечают, что благодаря ускоренному режиму работ, отключение горячей воды в этих частях города сокращено с 14 до 11 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU