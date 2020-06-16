2020-06-16T17:18:06+03:00
Общество

Испытания теплосетей пройдут 17 июня в трех районах Санкт-Петербурга

Приготовиться к возможным прорывам стоит жителям Адмиралтейского, Центрального и Московского районов
Петр КИБЕР
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В трех районах Петербурга будут проверять теплосети.В трех районах Петербурга будут проверять теплосети.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Очередные испытания коммунальных сетей пройдут днем 17 июня в трех частях Санкт-Петербурга. Проверять трубы с горячей водой на прочность будут в Адмиралтейском, Центральном и Московском районах.

- В зону испытаний Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Гороховая, Малая Морская, Миллионная, Невский проспект, Дворцовая площадь, - сообщает пресс-служба «Теплосети».

В Московском районе проверят тепловые сети, проходящие по улицам: Кубинская (нечетная сторона от Благодатной улицы до Митрофаньевского шоссе), Митрофаньевское шоссе (нечетная сторона).

Список Адмиралтейского района покрывает практически всю его площадь.

Петербуржцев просят быть внимательными и не приближаться к месту возможных прорывов. При этом вода в трубах во время испытаний не буде горячее 40 градусов Цельсия.

В «Теплосети» отмечают, что благодаря ускоренному режиму работ, отключение горячей воды в этих частях города сокращено с 14 до 11 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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