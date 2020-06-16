Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, от чего будет зависеть полное снятие карантинных мер

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:53:28+03:00

Возвращение к привычной жизни возможно только через дисциплину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но даже потом горожанам придется учиться жить в новых условиях

Изменить размер текста: A A

Губернатор Санкт-Петербурга в очередной раз подтвердил мысль, что скорость снятия ограничительных мер зависит от самих горожан. А точнее от их дисциплинированности. Вместе с этим Александр Беглов призвал учиться жить в новой реальности.

- Мы постепенно снимаем ограничения, потому что не хотим получить нового пика заболеваемости. Это дает возможность привыкнуть к той дисциплине, которая нам необходима для дальнейшего снятия мер. Хочется открывать предприятия, а не наоборот - вновь закрывать. Все зависит только от нас, от того, насколько хорошо будем соблюдать стандарты безопасности, - приводит слова губернатора его пресс-служба.

Это заявление Александр Беглов сделал во время посещения МФЦ Центрального района Петербурга. Открыть центр, по словам градоначальника, власти заставила жизнь: «Ее не остановишь, нужно регистрировать документы».

При этом открытие МФЦ пришлось долго согласовывать с Роспотребнадзором.

Напомним, что с 15 июня в Петербурге вновь заработали парикмахерские, ремонтные мастерские, офисы риэлторских контор и так далее.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТЕМЫ ДНЯ в Петербурге. Мы обогнали Москву по числу смертей за сутки. И грядет вакцинация 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU