Тоннель на Пулковском шоссе затопило водой из-за ливня

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:15:27+03:00

А на самом шоссе в кювете утонул «Фольксваген» [видео]

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Сильный дождь обрушился на южные районы Санкт-Петербурга ве6чером 16 июня. И если жители запада изнывали от духоты, то в Колпино, Пушкине и в Купчино ливень заливал и топил все подряд. Так, водой залило автомобильный тоннель на Пулковском шоссе, а в соседней канаве утонул «Фольксваген».

- Подтопило тоннель, где поворот с Пулковского на Пушкин. Плюс к этому еще и авария, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» застрявшие в пробке водители.

На потоп и «лужицы» на дорогах также жалуются жители Пушкина. Здесь машины глохнут в потоках воды. Автомобилисты, оказавшиеся в момент дождя на Киевском шоссе, уверяют, что все вылилось именно на них.

Напомним, что петербургский «Водоканал» подготовился к мощным осадкам и вывел на улицы аварийные бригады. А синоптики тем временем предупреждают о новых грозах в городе.

В Петербурге ливень затопил тоннель на Пулковском шоссе.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU