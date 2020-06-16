Тоннель на Пулковском шоссе затопило водой из-за ливня
Сильный дождь обрушился на южные районы Санкт-Петербурга ве6чером 16 июня. И если жители запада изнывали от духоты, то в Колпино, Пушкине и в Купчино ливень заливал и топил все подряд. Так, водой залило автомобильный тоннель на Пулковском шоссе, а в соседней канаве утонул «Фольксваген».
- Подтопило тоннель, где поворот с Пулковского на Пушкин. Плюс к этому еще и авария, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» застрявшие в пробке водители.
На потоп и «лужицы» на дорогах также жалуются жители Пушкина. Здесь машины глохнут в потоках воды. Автомобилисты, оказавшиеся в момент дождя на Киевском шоссе, уверяют, что все вылилось именно на них.
Напомним, что петербургский «Водоканал» подготовился к мощным осадкам и вывел на улицы аварийные бригады. А синоптики тем временем предупреждают о новых грозах в городе.
В Петербурге ливень затопил тоннель на Пулковском шоссе.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU