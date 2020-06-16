2020-06-16T18:37:45+03:00
Общество

30 миллиардов рублей недополучил бюджет Санкт-Петербурга с апреля

Покрывать недостачу планируют из федеральных денег
Петр КИБЕР
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Восполнять дефицит бюджета Петербурга планируют за счет федерального центра.Восполнять дефицит бюджета Петербурга планируют за счет федерального центра.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Власти Санкт-Петербурга рассказали. Как планируют бороться с дефицитом городского бюджета, который образовался из-за коронавируса. Только за апрель пандемия пробила 30-миллиардную брешь в доходах Северной столицы. И Смольному ничего не остается, как надеяться на федеральные деньги.

- Для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов необходимо создать механизм компенсации доходов, выпадающих из-за общероссийских мер поддержки бизнеса. Также губернатор предложил рассмотреть возможность предоставления федеральных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до трех лет для частичного покрытия дефицита бюджетов регионов, - заявил Александр Беглов на заседании консультативной комиссии Госсовета России.

Губернатор подчеркнул, что в вопросах финансовой поддержки необходимо учитывать интересы всех российских регионов, в том числе, таких, как Санкт-Петербург или Москва, которые являются донорами, то есть дают отчислений в федеральный бюджет больше, чем получают из него.

Напомним, что дефицит бюджета Петербурга в 2020 году составит 111 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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