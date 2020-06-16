Мотоциклист сбил прохожего и погиб на набережной Фонтанки

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:00:12+03:00

Байкера, врезавшегося в бордюр, выбросило на тротуар, где шла гулявшая пара [видео]

Изменить размер текста: A A

Сразу две смертельные аварии с мотоциклами произошли 16 июня в Санкт-Петербурге. Так, около 15:00, на набережной Фонтанки погиб 48-летний байкер, который врезался в бордюр и вылетел на тротуар, сбив своим телом случайного прохожего.

- На набережной реки Фонтанки у дома 134, водитель - мужчина 1972 г.р., управляя мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил пешехода - мужчину 1988 г.р. Водитель мотоцикла скончался до прибытия скорой помощи, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.

По опубликованному в соцсетях видео хорошо заметно, как произошла авария. Известно, что пострадавший пешеход получил перелом ноги и был госпитализирован. Как пишет паблик «Дорожный инспектор», мужчина гулял с девушкой и успел прикрыть ее в момент удара.

Другая авария произошла утром на Челябинской улице. Здесь 32-летний байкер врезался в «Джип Гранд Чероки» и скончался по дороге в больницу.

По факту обоих ДТП проводится проверка.

Другой разбился на Челябинской улице. Фото: vk.com/dorinspb

На набережной Фонтанки погибший байкер своим телом сбил прохожего.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU