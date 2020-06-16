Столкновение двух самолетов в Пулково стало уголовным делом

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:07:37+03:00

Следком возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Столкновение двух самолетов в Пулково, которое произошло на взлетно-посадочной полосе в воскресенье 14 июня, обернулось уголовным делом, возбужденным по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи выяснили, что ущерб от инцидента превышает 1 миллион рублей.

- При подготовке к взлету на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы, расположенных на территории аэропорта Пулково, произошло столкновение левого крыла воздушного судна, следующего рейсом по маршруту «Санкт-Петербург-Иркутск», с хвостовой частью воздушного судна, который отправлялся по маршруту «Санкт-Петербург – Калининград», - восстановили картину событий в СЗСУ на транспорте СК РФ.

Никто из людей не пострадал, а вот ущерб самолетам оценили в круглую денежную сумму. Фото: предоставлено очевидцами

Расследование уголовного дела все еще продолжается. Конкретный виновник столкновения пока не найден. Однако известно, что в худшем случае ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, авария обошлась без травм для пассажиров или экипажей самолетов. Вдобавок столкновение никак не повлияло на привычный режим работы Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU