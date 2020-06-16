Внедорожник сбил пятилетнего мальчика на «зебре» на Чкаловском проспекте

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:57:38+03:00

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На Чкаловском проспекте внедорожник «Рендж Ровер» снес маленького ребенка, переходившего улицу по «зебре». Все произошло около 19:05 у дома №50. Пострадавшим оказался пятилетний мальчик. К сожалению, малыш не избежал тяжелых травм. Медики скорой помощи срочно госпитализировали его в больницу.

Известно, что за рулем иномарки находился 22-летний парень с водительским стажем с 2017 года. За секунду до ДТП мальчик находился на пешеходном переходе в сопровождении взрослого, однако это не уберегло его от аварии.

- На Чкаловском проспекте у дома №50, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Рендж Ровер», совершил наезд на пешехода в зоне действия пешеходного перехода. Пострадавший - мальчик 5 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. По фату ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - добавляют в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU