2020-06-16T19:57:38+03:00
Происшествия

Внедорожник сбил пятилетнего мальчика на «зебре» на Чкаловском проспекте

Малыша срочно госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Пятилетнего мальчика сбил внедорожник на Чкаловском проспекте в Санкт-Петербурге.Пятилетнего мальчика сбил внедорожник на Чкаловском проспекте в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На Чкаловском проспекте внедорожник «Рендж Ровер» снес маленького ребенка, переходившего улицу по «зебре». Все произошло около 19:05 у дома №50. Пострадавшим оказался пятилетний мальчик. К сожалению, малыш не избежал тяжелых травм. Медики скорой помощи срочно госпитализировали его в больницу.

Известно, что за рулем иномарки находился 22-летний парень с водительским стажем с 2017 года. За секунду до ДТП мальчик находился на пешеходном переходе в сопровождении взрослого, однако это не уберегло его от аварии.

- На Чкаловском проспекте у дома №50, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Рендж Ровер», совершил наезд на пешехода в зоне действия пешеходного перехода. Пострадавший - мальчик 5 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. По фату ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - добавляют в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец избил сына-подростка в Выборге за то, что напился
Появилось видео аварии, где «Рендж Ровер» сбивает пятилетнего мальчика на «зебре»
Аномальный ливень нагрянул в Пушкинский район и подтопил многие улицы
Внедорожник сбил пятилетнего мальчика на «зебре» на Чкаловском проспекте
Столкновение двух самолетов в Пулково стало уголовным делом
Мотоциклист сбил прохожего и погиб на набережной Фонтанки
30 миллиардов рублей недополучил бюджет Санкт-Петербурга с апреля
Тоннель на Пулковском шоссе затопило водой из-за ливня
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, от чего будет зависеть полное снятие карантинных мер
Испытания теплосетей пройдут 17 июня в трех районах Санкт-Петербурга
Медведица Хаарчаана устроила охоту на видеокамеру в Ленинградском зоопарке
Автопробег в честь медиков пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня 2020 года
Водолазы-добровольцы будут искать пропавшего в Кингисеппе школьника
Избирательные участки начали работу в Ленинградской области
Работа наземного транспорта изменится в дни репетиций и проведения Парада Победы в Санкт-Петербурге
Врач НИИ Джанелидзе рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды
19-летний парень поджег полицейский УАЗ из-за уснувших на дороге пьяных друзей
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбирать клубнику
В Ленобласти пьяная мать легла спать и насмерть придавила ребенка