2020-06-16T20:58:41+03:00
Происшествия

Аномальный ливень нагрянул в Пушкинский район и подтопил многие улицы

Особенно несладко пришлось Пулковскому шоссе с гигантским объемом выпавших осадков [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга зафиксировали аномальные ливни. Фото: vk.com/spb_todayВ Пушкинском районе Санкт-Петербурга зафиксировали аномальные ливни. Фото: vk.com/spb_today
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В «Водоканале Санкт-Петербурга» подсчитали, что ливень, прошедший в Северной столице 16 июня с 17:00 до 19:00, сконцентрировался на Пушкинском районе. Именно там интенсивность «дождичка» почти в 6 раз превысила расчетные значения.

Особенно ливню приглянулось Пулковское шоссе, где за пару часов объем выпавших осадков составил 43 мм при норме приема городской канализацией лишь 7,2 мм за 20 минут. Не обошлось без локальных подтоплений. На горячую линию «Водоканала» поступило 30 заявок от местных жителей и водителей. Например, ливневка не справилась с объемом осадков на Привокзальной площади, где образовалось небольшое «море».

Один из автомобилистов даже "утонул" на Пулковском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Один из автомобилистов даже "утонул" на Пулковском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

- Автомобилисты сообщили о локальном переполнении ливневой сети в транспортном тоннеле на пересечении Пулковского шоссе с дорогой на Пушкин. На данный момент движение транспорта на участке запущено. Также вода отступает и с улицы Архитектора Данини, - рассказывают в «Водоканале».

Напомним, 46 аварийных бригад круглосуточно работают в городе для ликвидации подтоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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