2020-06-16T20:56:34+03:00
Происшествия

Появилось видео аварии, где «Рендж Ровер» сбивает пятилетнего мальчика на «зебре»

На Чкаловском проспекте малыш убежал от папы и не заметил перед собой внедорожник [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Чкаловском проспекте внедорожник сбил пятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу по "зебре". Фото: vk.com/dorinspbНа Чкаловском проспекте внедорожник сбил пятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу по "зебре". Фото: vk.com/dorinspb
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Сообщество «Дорожный инспектор» по «Вконтакте» опубликовало запись с камер видеонаблюдения, на которое попал момент аварии внедорожника и пятилетнего пешехода, бежавшего по «зебре» на Чкаловском проспекте. Стало известно, что малыш переходил дорогу вместе с папой, но в какой-то момент оторвался от него и помчался вперед, не заметив «Рендж Ровер».

- 22-летний водитель внедорожника совершил наезд на ребенка в зоне действия пешеходного перехода. Пострадавшего – мальчика 5 лет госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили ранее в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по видео, перед столкновением с мальчиком водитель внедорожника чуть-чуть прибавил газу, чтобы быстрее проскочить «зебру». Сам ребенок налетел на машину в зоне переднего колеса машины, отчего его жестко откинуло на асфальт.

Внедорожник сбил пятилетнего мальчика на "зебре" в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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