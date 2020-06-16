Отец избил сына-подростка в Выборге за то, что напился

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:54:57+03:00

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В Выборге отец решил радикальным методом проучить своего 16-летнего сына, который заявился домой поздно ночью пьяным. Родитель избил отпрыска, затем кто-то оперативно вызвал на место полицию. Вдобавок в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Весенняя Тропа, приехал инспектор по делам несовершеннолетних. У мальчика зафиксировали побои.

- Несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения, а также с ушибами шеи и мягких тканей головы. Его тут же госпитализировали в больницу. Сотрудники вневедомственной охраны задержали отца подростка, который нанес ему телесные повреждения. Мужчину передали полицейским из местного отдела МВД, - сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О судьбе горе-родителя пока не ничего неизвестно. Инцидент проанализируют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU