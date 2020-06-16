2020-06-16T20:54:57+03:00
Происшествия

Отец избил сына-подростка в Выборге за то, что напился

Мальчика госпитализировали в больницу с различными травмами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Отец набросился с кулаками на пьяного 16-летнего сына в Выборге.Отец набросился с кулаками на пьяного 16-летнего сына в Выборге.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Выборге отец решил радикальным методом проучить своего 16-летнего сына, который заявился домой поздно ночью пьяным. Родитель избил отпрыска, затем кто-то оперативно вызвал на место полицию. Вдобавок в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Весенняя Тропа, приехал инспектор по делам несовершеннолетних. У мальчика зафиксировали побои.

- Несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения, а также с ушибами шеи и мягких тканей головы. Его тут же госпитализировали в больницу. Сотрудники вневедомственной охраны задержали отца подростка, который нанес ему телесные повреждения. Мужчину передали полицейским из местного отдела МВД, - сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О судьбе горе-родителя пока не ничего неизвестно. Инцидент проанализируют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец избил сына-подростка в Выборге за то, что напился
Появилось видео аварии, где «Рендж Ровер» сбивает пятилетнего мальчика на «зебре»
Аномальный ливень нагрянул в Пушкинский район и подтопил многие улицы
Внедорожник сбил пятилетнего мальчика на «зебре» на Чкаловском проспекте
Столкновение двух самолетов в Пулково стало уголовным делом
Мотоциклист сбил прохожего и погиб на набережной Фонтанки
30 миллиардов рублей недополучил бюджет Санкт-Петербурга с апреля
Тоннель на Пулковском шоссе затопило водой из-за ливня
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, от чего будет зависеть полное снятие карантинных мер
Испытания теплосетей пройдут 17 июня в трех районах Санкт-Петербурга
Медведица Хаарчаана устроила охоту на видеокамеру в Ленинградском зоопарке
Автопробег в честь медиков пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня 2020 года
Водолазы-добровольцы будут искать пропавшего в Кингисеппе школьника
Избирательные участки начали работу в Ленинградской области
Работа наземного транспорта изменится в дни репетиций и проведения Парада Победы в Санкт-Петербурге
Врач НИИ Джанелидзе рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды
19-летний парень поджег полицейский УАЗ из-за уснувших на дороге пьяных друзей
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбирать клубнику
В Ленобласти пьяная мать легла спать и насмерть придавила ребенка