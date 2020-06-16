2020-06-16T21:30:44+03:00
Общество

Ресторан на проспекте Испытателей поймали на работе во время карантина

Владелец гриль-бара устроил скандал, заперев внутри сотрудников Смольного, которые пришли его штрафовать [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Очередной ресторан, работавший во время карантина по коронавирусу, нашли в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба ККИ Санкт-ПетербургаОчередной ресторан, работавший во время карантина по коронавирусу, нашли в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга наведался в ресторан, расположенный на проспекте Испытателей, который открыл свои двери для посетителей во время запретов по коронавирусу. Проверка показала, что про защитные маски и перчатки там все позабыли. Социальной дистанции также было не видать. А затем к сотрудникам ККИ вышел лично владелец гриль-бара, пришедший в ярость от рейда.

- Мужчина потребовал немедленно прекратить проверку и фиксацию нарушений. Затем он заблокировал выход из помещения общепита и препятствовал дальнейшим действиям. Однако госслужащие вызвали на место полицию. По факту инцидента на предпринимателя подано заявление в правоохранительные органы, - передает пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга.

За работу во время карантина на горе-бизнесмена уже составили административный протокол. Сотрудники ККИ и дальше будут проводить подобные рейды, чтобы предотвратить рост числа заражений COVID-19 из-за подобных нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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