Семак признался, что «Зенит» не знает о состоянии ЦСКА перед грядущим матчем
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что пока у тренерского штаба нет информации о готовности ЦСКА к грядущему поединку с сине-бело-голубыми. Всему виной коронавирус, из-за которого клубы закрываются от прессы, проводя товарищеские матчи «втихую». Однако манера игры московских армейцев и так понятна зенитовцам.
- Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата. В принципе, мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов нет. Нам предстоит сложный выездной матч, - рассказал Семак в интервью пресс-службе петербургского клуба.
Наставник «Зенита» отмечает, что пока рановато оценивать, насколько футболисты готовы функционально. Все покажут первые игры. Текущие тренировки Семак не спешит называть полноценными сборами из-за небольшого хаоса в плане графика возобновления РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU