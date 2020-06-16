2020-06-16T22:50:15+03:00
Происшествия

Двое борцов на «Мерседесе» побили полицейских в Санкт-Петербурге

На обоих драчунов завели уголовное дело, но один из них скрылся [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водитель и пассажир "Мерседеса" побили петербургских полицейских. Фото: vk.com/dorinspbВодитель и пассажир "Мерседеса" побили петербургских полицейских. Фото: vk.com/dorinspb
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В ночь с 15 на 16 июня водитель и пассажир «Мерседеса» побили полицейских, которые остановили их за нарушение ПДД. Сотрудник ГИБДД поначалу встретил хамство со стороны владельца иномарки. Гонщик дразнил его, резко двигаясь вперед, как только инспектор приближался к двери авто. Пришлось вызвать в подмогу патрульных. Буйная парочка трем полицейским не обрадовалась и пустила в ход кулаки.

- Водитель заявил, что у него нет никаких документов. Началось хамство, удары, попытки показать «борцуху», силовые приемы. В этот момент подъезжает «Мазерати» (с регионом 777), водитель «Мерседеса» прыгает в него и скрывается из вида. А 22-летнего пассажира доставили в отдел за неповиновение законному распоряжению полицейского. Автомобиль туда же, - рассказывает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Петроградскому району.

"Мазерати" уже нашли, а вот главного драчуна и след простыл. Фото: vk.com/dorinspb

"Мазерати" уже нашли, а вот главного драчуна и след простыл. Фото: vk.com/dorinspb

На драчунов тут же завели уголовное дело по статье за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Следком установил, что подозреваемые неоднократно ударили полицейских по различным частям тела. Сбежавшего злоумышленника уже вовсю разыскивают. Его юному товарищу готовятся избрать меру пресечения. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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