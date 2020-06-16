2020-06-16T23:18:48+03:00
Происшествия

Горе-матери из Ленобласти назначили исправительные работы за избиение пятерых детей

Женщина не стала спорить в суде и признала вину, а органы опеки изъяли ребят из семьи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Матери из Сланцев дали почти год исправительных работах за избиение пятерых детей.Матери из Сланцев дали почти год исправительных работах за избиение пятерых детей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жительнице города Сланцы, что находится в Ленобласти, назначили 8 месяцев исправительных работ за, мягко говоря, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию пятерых несовершеннолетних детей. Горе-мать часто пила и думала только о себе. У детей даже не было своего спального места, не говоря о полноценном питании и средствах гигиены.

Страшная жизнь для ребят продолжалась по 4 октября 2019 года. Именно тогда органы опеки забрали ребят из семьи. Тут же у них обнаружили телесные повреждения. На жестокую мать завели уголовное дело и довели его до суда.

- Женщина полностью признала вину и поддержала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного производства. Помимо исправительных работ ее наказали удержанием 5% дохода в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу, - передает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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