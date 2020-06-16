На Дворцовой площади появилась разметка для участников Парада Победы

16 Июнь 2020 2020-06-16T23:48:34+03:00

Дорожные указатели будут ориентиром для движения колонн военной техники и парадных расчетов

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16 июня на Дворцовой площади и прилегающих улицах появилась временная разметка, предназначенная для участников Парада Победы, который состоится 24 июня. Дорожные указатели с общей протяженностью в 5 километров нанесли военнослужащие Западного военного округа. Разноцветная разметка поможет колоннам военной техники и пешим парадным расчетам четко следовать назначенному маршруту.

- Линии, пунктир и точки белого и желтого цветов – это ориентиры для командиров расчетов, механиков-водителей тяжелой бронетехники и водителей грузовых и легкобронированных автомобилей, выстраивающих свои машины в колонны для выхода на Дворцовую площадь, - поясняют в пресс-службе ЗВО.

Напомним, в Санкт-Петербурге в Параде Победы, перенесенном на 24 июня из-за коронавируса, примут участие примерно 4,5 тысяч военнослужащих, силовиков, а также курсантов военных университетов, суворовцев и ребят из юнармии. И это не считая 109 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU