2020-06-17T00:27:54+03:00
Общество

Жители Бугров выстроились в очередь за кашей и кипятком, оставшись без света

Без электричества в поселке уже трое суток живут около 300 человек [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Буграх 300 человек трое суток живут без электричества. Фото: vk.com/bugry_officialВ Буграх 300 человек трое суток живут без электричества. Фото: vk.com/bugry_official
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В поселке Бугры, который находится во Всеволожском районе Ленобласти, уже третьи сутки некоторые дома остаются без электричества. Все из-за горе-подрядчика, рабочие которого отключили местную подстанцию. В итоге к жизни без света привыкают около 300 человек.

Пока специалисты ЛОЭСК решают проблему, люди выживают как могут, благо администрация организовала для них бесплатное питание в виде каши и кипятка. Многочисленные фотографии с места события и комментарии местных жителей появляются в сообществе «Бугры» во «Вконтакте». Некоторые односельчане, у которых в доме остался свет, зазывают к себе других, чтобы погладить вещи, поесть горячего или помыться. Находятся, понятное дело, и недовольные.

На небольшую выручку пришли военные и администрация, выдавая горячую кашу с кипятком. Фото: vk.com/bugry_official

На небольшую выручку пришли военные и администрация, выдавая горячую кашу с кипятком. Фото: vk.com/bugry_official

- Дожили! Дома продукты портились! Моей соседке, пожилой женщине, домой на 15 этаж второй день не подняться! Это треш! – пишет рассерженная женщина из Бугров.

Примечательно, что ночью 16 июня в дома вернули свет, но ненадолго – в 9 утра все снова отрубилось. Поврежденный кабель сейчас стараются найти. Аварийные работы планировали завершить к концу вторника. Пока проблему не устранят, на выручку жителям Бугров придут электрогенераторы, которые уже появились во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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