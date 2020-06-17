МЧС предупреждает о сильном тумане ночью и утром 17 июня в Ленобласти

17 Июнь 2020 2020-06-17T01:21:30+03:00

Видимость будет не самая лучшая - 500 метров и менее

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Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Ленинградской области о надвигающемся сильном тумане. Он появится в регионе в период с 01:00 по 04:00 и продержится, предположительно, до утра.

- Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В связи с этим повышается вероятность ДТП на автодорогах, а также происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте в регионе. Возможны изменения в расписании воздушных судов, - передает ГУ МЧС России по Ленобласти.

Водителям советуют быть крайне осторожными на дорогах и не гнать что есть мочи.

Добавим, что 17 июня в Ленобласти обещают облачную погоду без прояснений. В большинстве районов ждут кратковременные дожди или ливни с грозами. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем – от +24 и вплоть до +31.

ИСТОЧНИК KP.RU