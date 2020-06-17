Петербуржцы заметили шаровую молнию во время грозы

17 Июнь 2020 2020-06-17T01:52:15+03:00

Шаровая молния появилась в Санкт-Петербурге во время грозы и попала на камеру видеонаблюдения. Фото: vk.com/krasnoe_selo

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В сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте» опубликовали видео шаровой молнии, заглянувшей во время грозы на улицу Освобождения возле дома №36. Все произошло 16 июня примерно в 15:28. Очевидцев напугал таинственный шар небольшого размера, который хаотично перемещался и скрылся за зданием.

- Сверкнула и исчезла, похоже. Я от страха поползла с дивана. И кот тоже. Куда она девалась – не знаю. Но желания увидеть ее еще раз не было, - рассказывает девушка, заставшая шаровую молнию.

Администраторы группы поначалу посмеялись от предложенной новости, но потом нашли на камерах видеонаблюдения доказательство наличия редкого природного явления.

- Поскольку наблюдения жителей совпали с записями видеокамеры, научная гипотеза о галлюцинациях отпадает. Наш город посетила настоящая шаровая молния! Видео замедлили на 40% для удобного восприятия, - пишет руководство сообщества.

Предоставляем видео на суд читателям «Комсомолки». На записи шаровую молнию можно заметить в левом верхнем углу. Впрочем, многие горожане со скепсисом отнеслись к увиденному и списали все на птицу.

Шаровую молнию заметили во время грозы в Санкт-Петербурге .Видео: vk.com/krasnoe_selo

ИСТОЧНИК KP.RU