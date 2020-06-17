2020-06-17T08:04:50+03:00
Общество

Бары, рестораны и магазины открылись в «Севкабель Порт»

Знаменитое общественное пространство Санкт-Петербурга вернулось к нормальной жизни
Лилия КОЗЛОВА
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"Севкабель Порт" открыл бары и магазины"Севкабель Порт" открыл бары и магазиныФото: Олег ЗОЛОТО
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Для жителей Санкт-Петербурга, которые очень соскучились по жизни до карантина, постепенно ожидает город. Так, во вторник, 16 июня 2020 года, стало известно, что в общественном пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове открылись рестораны, бары и магазины. Теперь снова можно отведать пиццу с видом на Финский залив.

- Шоу-румы и магазины Порта уже открыты. А почти все рестораны, кафе и бары продают свои пиццы, бургеры, салаты и мороженое, а также вино, коктейли и лимонады на улице, - появилось объявление на сайте «Севкабеля».

Разумеется, покупать еду и напитки надо с соблюдением мер безопасности, также важно не забывать про социальную дистанцию, чтобы защитить себя и окружающих от возможного заражения коронавирусом.

В остальном по Петербургу веранды ресторанов и летние кафе пока еще не открыты. На данный момент правительство города вместе с Роспотребнадзором изучает все обстоятельства и решает, когда станет доступен такой досуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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